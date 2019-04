Alzheimer : "Elle m'a appris à m'assoir dans le présent"

Le "voyage en Amnésie" de Michel Mompontet a débuté lorsque sa mère, Geneviève, l'appelle un soir. Elle est confuse et tient des propos incohérents. Plus tard, le journaliste et grand reporter apprendra que sa mère souffre de la maladie d'Alzheimer.

En position d'aidant auprès de sa mère, il choisit alors de tout noter, de tout enregistrer, de devenir "le greffier de sa mémoire en fuite". Et si pour beaucoup d'aidants familiaux, la vie quotidienne avec le malade est souvent difficile et douloureuse, Michel Mompontet, lui, évoque beaucoup de moments de bonheur partagés avec sa mère, et notamment un été vécu comme un "moment de grâce".

Le récit de Michel Mompontet est certes chargé d'émotion mais il n'est pas triste. Le journaliste livre une magnifique histoire filiale et un inoubliable portrait de femme. Une mère qui, malgré le mal qui la ronge, se bat avec une énergie incroyable et garde son sens de l'humour en toute situation. Michel Mompontet avouera d'ailleurs que "la femme nouvelle qui est à mes côtés, si elle me déroute, me plaît d'avantage que l'ancienne".

Michel Mompontet était l'invité d'Enquête de santé ce mardi 9 avril. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

Livre :

L'étrange et drolatique voyage de ma mère en Amnésie

Michel Mompontet

Ed. JC Lattès, avril 2018