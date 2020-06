Allergies au pollen : la France en zone rouge

La France est en alerte rouge. Presque partout, l’air est chargé de pollens en cette saison des graminées. "Les graminées, ce sont le gazon, mais aussi toutes les grandes herbes qui poussent dans le jardin et les talus. Avec le beau temps, les fleurs sont arrivées plus tôt que d’habitude. À cause du confinement, ça tape fort, puisque les herbes n’ont pas été tondues, et elles ont donc toutes fleuries", explique Valérie Heurtel sur le plateau du 12/13.

Des symptômes bien distincts du Covid-19

Alors, est-ce que l’on peut confondre les symptômes d’une allergie avec ceux du Covid-19 ? "Pas vraiment, si vous éternuez, si vous avez le nez qui coule, la gorge qui gratte, vous faites peut-être une allergie au pollen. Il irrite aussi les bronches, il peut provoquer de la toux, une crise d’asthme, en revanche, les maux de tête, la fièvre, les courbatures, ce sont des symptômes qui doivent plutôt faire penser à ceux du Covid-19", précise la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT