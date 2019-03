Alimentation : les adolescents face aux risques d'obésité

Christophe a 17 ans. Il a quitté sa famille afin de perdre du poids et étudier dans cet établissement de Lozère. En six mois, il a perdu 15 kg. Une nécessité pour ce jeune homme qui souhaite devenir policier. Le Centre des Écureuils, à Antrenas (Lozère), accueille ainsi une cinquantaine de jeunes, enfants et adolescents, en obésité. Le but : leur permettre d'acquérir de nouvelles habitudes de vie pour mieux dormir, mieux manger et bouger plus.

15% des enfants français obèses ou en surpoids

À table, les pensionnaires apprennent à manger de manière équilibrée et découvrent les produits frais, accompagnés par une diététicienne. "On retravaille ensuite avec eux en individuel pour essayer de les accompagner sur comment je vais faire à la sortie du séjour", explique Mélanie Planchon, diététicienne. De retour à la maison, en famille, un enfant sur deux reprend malgré tout du poids. En France, 15% des enfants sont considérés comme obèses ou en surpoids.

