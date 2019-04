Alimentation : 2 millions d'intoxications alimentaires par an

Près de 2 millions d'infections d'origine alimentaire sont déclarées chaque année en France. D'après les derniers chiffres, elles ont causé entre 232 et 358 décès par an depuis 2008. Selon un spécialiste de l'Institut Pasteur, seules certaines catégories de la population sont susceptibles de développer des complications mortelles. "Ce sont les âges extrêmes de la vie où les défenses immunitaires sont plus faibles, donc les très jeunes enfants et les personnes très âgées", détaille Dr François-Xavier Weill.

Des dizaines de milliers de contrôles chaque année

La plupart des agents infectieux proviennent des produits animaux, par exemple le norovirus, présent dans les huitres. L'hygiène des personnes préparant les repas est aussi en cause quand les cuisiniers ne se lavent pas les mains après un passage aux toilettes. Mais les bactéries restent les plus dangereuses, parmi les plus féroces, la Salmonella spp et la Listeria. Elles se développent lorsque les conditions de conservation des aliments sont dégradées. Dans l'industrie et les commerces, les services de l'État réalisent plusieurs dizaines de milliers de contrôles sanitaires chaque année.

