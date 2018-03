Acouphènes : un Français sur quatre en souffre

Dans la cuisine de Bernard Rousseau à Toulouse (Haute-Garonne), nous allons entendre ponctuellement une machine à café. Lui, c'est en permanence qu'il reçoit dans le cerveau des sons parasites, il souffre d'acouphènes. "Ça peut être un sifflement, ça peut être un bruit de cigales ou un chuintement", explique le bénévole à "France acouphènes". Une affection irréversible fatigante psychologiquement. Aujourd'hui, les médecins alertent, car les acouphènes touchent de plus en plus les jeunes.

Les cellules sensorielles de l'oreille sont irremplaçables

Selon une étude, 49% des 18-24 ans ont déjà ressenti ce type de sifflements dans l'oreille interne. "Les cellules sensorielles qui sont au fond de l'oreille sont des cellules très fragiles et pas remplaçables et le bruit est une façon d'agresser ces cellules", explique le professeur Alain Londéro, médecin ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bernard Rousseau a trouvé de l'aide dans la méditation et la sophrologie pour apprendre à vivre avec les acouphènes, à défaut de pouvoir les guérir.

