Mais qu’est-ce qui fait courir le « Dr Forrest Gump » ?

Une vidéo mise en ligne il y a quelques jours par une association de professionnels de santé du Gers met en scène le "Docteur Forrest" qui, comme le personnage incarné par Tom Hanks, se met un jour à courir… et décide de ne plus s’arrêter. Son rêve ? Attirer d'autres médecins susceptibles d'exercer dans ce désert médical.

Le cross scolaire de la ville de Lectoure va s’achever. Le peloton de tête de collégiens voit enfin poindre la ligne d’arrivée. Un commentateur de l’événement, enthousiaste, manifeste sa surprise lorsqu’il distingue parmi les coureurs un adulte : c’est le docteur « Forrest », le médecin de sa femme…

« Cours Forrest, cours ! » Mais voilà : Forrest ne s’arrête pas… et ne compte pas s’arrêter. Sa motivation ? Trouver, ailleurs dans le pays, d’autres médecins pour faire sortir Lectoure et les villages alentour de leur statut de désert médical. Comme dans le drame de Robert Zemeckis (1994), il espère trouver des gens (diplômés en médecine serait un plus !) pour le suivre, et venir s’installer dans ce petit coin d’Occitanie, à une quarantaine de kilomètres des villes d’Auch ou d’Agen.

La vidéo, dont le ton convaincra probablement les candidats médecins de la bonne humeur qui règne dans le lectourois, fait partie d’une série diffusée depuis quelques mois sur YouTube et les réseaux sociaux. Scénarisée par l’association des professionnels de santé de l’agglomération, cette mini-série intitulée "Sous le désert y'a de l’eau qui coule", vise à attirer dans la région de nouveaux médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…

Le docteur Forrest, incarné dans la séquence par un jeune interne en médecine, fils d’un généraliste d’une commune voisine, aimerait bien faire demi-tour… Alors, pourquoi ne pas le suivre sur le chemin du retour, en direction de Lectoure ?

la rédaction d’Allodocteurs.fr