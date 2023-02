Lutte contre l'obésité : à Cherveux, des pensionnaires d'un centre de prévention apprennent à se réapproprier leur corps

Lutter contre l'obésité passe par une meilleure hygiène de vie. C'est l'objectif des pensionnaires d'un centre de prévention installé dans les Deux-Sèvres.

Se réapproprier son corps pour lutter contre l'obésité. Pour les pensionnaires d'un centre de prévention installé au Logis des Francs à Cherveux (Deux-Sèvres), chaque journée démarre par une marche rituelle. "Il faut être capable de faire 3 à 4 km en une heure. Ça permet de perdre du poids et de se sentir mieux physiquement et moralement", explique Marcelin Caillebault, professeur d'activités physiques adaptées.



"J'avais du mal à respirer"

Tous sont ici sur prescription médicale. À 59 ans, Gilbert Ango ne supportait plus ses 123 kg. "J'avais du mal à respirer à cause du poids. Je mangeais trop. Maintenant, ça va, je dois être à 8 kg de perdus", confie le patient. Dans ce centre, pendant quatre semaines, on ne se contente pas de se dépenser. On apprend aussi à cuisiner des plats équilibrés. Au total, 250 patients passent ici chaque année. Après six mois, les deux tiers continuent à perdre du poids. Pour d'autres, c'est plus compliqué.