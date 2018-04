Lunettes : est-il possible d'appliquer un remboursement intégral ?

Permettre qu'une partie des prothèses auditives, dentaires et des lunettes ne coûtent plus rien aux assurés, c'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Mais qui doit faire l'effort ? Les mutuelles ou les professionnels ? Les négociations sont en cours, et elles sont tendues, en particulier avec les opticiens.