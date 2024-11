Luminothérapie : comment choisir le bon appareil ?

Avec l'hiver et le manque de luminosité, plusieurs se tournent vers la luminothérapie pour améliorer leur moral. Mais des critères existent pour trouver la bonne lampe.

Le manque de lumière en hiver est synonyme de moral en baisse pour de nombreux Français. Pour y remédier, la luminothérapie a fait ses preuves. Sur les réseaux sociaux, ce remède est vanté comme miraculeux. Des appareils existent à tous les prix, de 16 euros à plus de 170 euros. Mais comment choisir le bon ? "J'ai payé ma lampe 175 euros (…) j'ai tellement plein d'énergie que c'est hyper rentable", estime Mathieu Bouarfa, utilisateur d'une lampe de luminothérapie depuis dix ans. En magasin, les clients comparent la puissance, mais aussi le prix.

Plusieurs critères à surveiller

La certification CE médical peut être privilégiée. "Ça nous oblige à aller beaucoup plus loin en termes de traçabilité, de suivi", explique François Finot, responsable Dayvia. Pour l'obtenir, les appareils ne doivent pas émettre de rayons ultraviolets et la couleur des lampes doit être entre le bleu et le vert. Enfin, la lampe doit afficher entre 5 000 et 10 000 lux à 50 centimètres pour une efficacité suffisante.

