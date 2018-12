Manifestation des ambulanciers devant l'Assemblée nationale

À quelques mètres de l'Assemblée nationale (Paris), plus de 200 ambulances paralysent le trafic. Toutes sirènes hurlantes, ces manifestants contestent la réforme du financement des transports sanitaires. Depuis le 1er octobre, les hôpitaux choisissent et payent eux-mêmes les ambulances avec lesquelles ils travaillent. Les entreprises qui proposent les tarifs les plus attractifs sont plébiscitées, au détriment des petites structures.

"On est voués à mourir rapidement"

"On est voués à mourir rapidement, puisqu'on sent déjà la baisse de travail", explique Micheline Bouchaud, ambulancière à Créteil (Val-de-Marne). "Aujourd'hui, il y a des gros groupes ambulanciers qui se forment, et eux peuvent se permettre de faire des rabais, mais nous aujourd'hui on ne peut plus suivre", détaille Franck Gourlain, ambulancier à Lens (Pas-de-Calais). Certains ambulanciers déplorent déjà une baisse de revenus de plus de 20%. Les représentants réclament un entretien avec la ministre de la Santé.

