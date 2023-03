Lille : à 70 ans, il a donné son sang pour la 693ème fois

C. Defurne, S. Gurak, E. Meriaux

Il fait partie des 10 donneurs français les plus généreux. Baudoin Poivre a donné son sang 693 fois et pour la dernière fois, mercredi 15 mars, à Lille. En effet, il s'apprête à célébrer ses 71 ans, l’âge limite pour effectuer un don.

Le tapis rouge était de sortie pour accueillir Baudoin Poivre, mercredi 15 mars. Il est venu donner un dernier et 693ème don du sang qui fait de lui le plus grand honneur de la région. L’ultime rendez-vous a été vécu dans une certaine émotion. "Un peu déçu, un peu nostalgique, j’aurais voulu pouvoir continuer mais bon, il faut bien une limite", confie-t-il. Des regrets mais avec un beau record et des anecdotes à raconter comme la dizaine de fois où il a dû être piqué aux deux bras.

Une fierté pour le centre et ses enfants



À raison de deux fois par mois, Baudoin Poivre aura fait œuvre 52 ans durant de générosité pour les autres. Donner pour sauver, son geste solidaire a été légitimement récompensé par le personnel du centre. "On est très fiers d’avoir accueilli Mr Poivre à la maison du don pour son dernier don", se réjouit Isabelle Renard, responsable Maison du don de Lille (Nord). Baudoin Poivre est une fierté pour ses enfants qui désormais assurent la relève.