Santé : le Técaps bientôt sur le marché

C'est un espoir qui renaît pour des millions de malades de la thyroïde. Déçus par la nouvelle formule du Levothyrox, entraînant de nombreux effets secondaires, de nouveaux malades espèrent la prochaine commercialisation du Técaps. Déjà distribué dans une dizaine de pays européen et aux États-Unis depuis six ans, c'est un médicament sous la forme d'une capsule molle en gélatine et qui contient le principe actif et pratiquement pas d'excipients. Ce médicament est à base de lévothyroxine, le même principe actif que l'ancien Levothyrox.

Pas de solution miracle

La communauté médicale prévient néanmoins qu'aucune solution miracle n'existe pour le traitement de la thyroïde. Seul le temps pourrait permettre de trouver le traitement adéquat pour chaque malade. En France, ce sont plus de trois millions de personnes qui sont traitées pour des problèmes de thyroïdes.

