Les virus de l'hépatite font encore 3 500 morts par jour, alerte l'Organisation mondiale de la santé

Une donnée en augmentation. Les virus de l'hépatite causent encore 3 500 morts par jour, a alerté dans un rapport l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mardi 9 avril, appelant à prendre des "mesures rapides". Selon des données issues de 187 pays, le nombre estimé de morts liées à l'hépatite virale est passé de 1,1 million en 2019 à 1,3 million en 2022, d'après cette étude publiée à l'occasion du Sommet mondial sur l'hépatite.

Ce sont des "tendances alarmantes", a insisté lors d'un point presse Meg Doherty, directrice du département VIH, hépatite, infections sexuellement transmissibles (IST) de l'OMS. Selon l'agence sanitaire de l'ONU, 83% des morts sont liées à l'hépatite B, et 17% à l'hépatite C. En 2022, 254 millions de personnes vivaient avec l'hépatite B et 50 millions avec l'hépatite C.

Trop peu de personnes traitées

Fin 2022, seulement 3% des personnes vivant avec une infection chronique par l'hépatite B avaient reçu un traitement antiviral. En ce qui concerne l'hépatite C, 20% ont reçu un traitement curatif. "Des résultats bien en deçà des objectifs mondiaux visant à traiter 80% des personnes vivant avec l'hépatite B et l'hépatite C chroniques d'ici 2030", a souligné Meg Doherty. Ces données sont toutefois en légère amélioration par rapport aux chiffres de 2019.

L'Afrique est à l'origine de 63% des nouvelles infections par le virus de l'hépatite B, mais seuls 18% des nouveau-nés y reçoivent la dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance. Malgré la disponibilité de médicaments génériques abordables contre l'hépatite virale, de nombreux pays ne parviennent pas à s'en procurer, regrette l'OMS.