Les prestataires de santé à domicile inquiets pour leur avenir

Appareils d’apnée du sommeil, perfusions, lits médicalisés… les prestataires de santé à domicile assurent aux patients en situation de dépendance, de handicap ou de maladie, la mise à disposition des dispositifs médicaux et des services nécessaires à leur prise en charge médicale ou paramédicale à domicile.

Salud Adame Gomez, infirmière conseil, se rend au domicile d’une patiente atteinte de mucoviscidose qui a nécessité un traitement antibiotique par perfusion pendant deux semaines. Au-delà de la livraison du matériel, les prestataires de soins à domicile organisent toute la chaîne de soins pour assurer la prise en charge du patient chez lui.

C’est la nature même de ce service qui serait aujourd’hui en danger. Avec la multiplication des soins à domicile pour réduire les hospitalisations, les dépenses du secteur dépassent les prévisions des pouvoirs publics. Ils demandent donc aux entreprises de plus en plus de réductions sur les tarifs des prestations. Louis Champion, administrateur de la Fédération des Prestataires de santé à domicile, estime que les économies imposées pour 2019 vont mettre les entreprises en péril. Et au final, ce sont les patients qui risquent d’en souffrir.