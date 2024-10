Les premiers frémissements de l'épidémie annuelle de bronchiolite relevés en France, signale Santé publique France

L'épidémie annuelle de bronchiolite, qui frappe notamment les bébés, semble proche de démarrer en métropole française, a annoncé jeudi 24 octobre l'agence de santé publique. La semaine écoulée au 20 octobre a été marquée par un "passage de l'Ile-de-France, de la Guadeloupe et de la Martinique en pré-épidémie" de bronchiolite, a résumé Santé publique France dans un bilan hebdomadaire. Cela signifie que l'épidémie de bronchiolite, une maladie généralement sans gravité, mais qui peut provoquer des complications chez les nourrissons et les conduire à l'hôpital, semble proche d'arriver dans l'hexagone. Outre-mer, une épidémie de bronchiolite est déjà enregistrée en Guyane depuis plusieurs semaines.

Chaque année, au moment de l'automne et de l'hiver, la bronchiolite frappe de nombreux bébés français, le plus souvent à la suite d'une infection au virus respiratoire syncytial, qui peut aussi menacer les personnes âgées. Cette saison est marquée par le déploiement de deux traitements préventifs, le Beyfortus d'AstraZeneca et Sanofi - donné directement aux bébés - et l'Abrysvo de Pfizer - donné avant la naissance à la femme enceinte.