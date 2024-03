Les Français sont en bonne santé par rapport à leurs voisins, selon une étude réalisée avant la pandémie de Covid-19

La santé des Français s'est constamment améliorée lors des dernières décennies et se situe à un excellent niveau par rapport aux autres pays d'Europe de l'Ouest, conclut une étude de référence relayée mercredi 20 mars par l'Assurance-maladie, s'arrêtant toutefois avant la pandémie de Covid-19.

"Sur la période considérée – 1990 à 2019 –, l'espérance de vie à la naissance en France s'est améliorée au fil du temps", souligne dans un communiqué l'Assurance-maladie, à propos de cette étude publiée fin février dans le Lancet Regional Health. Mené par des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), de l'université de Bordeaux et du CHU de Bordeaux, avec l'aide de Santé publique France (SPF) et l'Assurance-maladie, ce travail vise à constituer une référence.

Moins de pathologies cardiovasculaires

Il se base sur les chiffres du "Global burden of disease", un vaste programme financé par la fondation Bill & Melinda Gates et visant à réunir les données de santé de la plupart des pays."Cette analyse montre que les indicateurs français de santé sont parmi les meilleurs en Europe", concluent les chercheurs, évoquant notamment l'espérance de vie en bonne santé.

Ils confirment notamment que les Français sont moins atteints par des pathologies cardiovasculaires par rapport à la majorité de leurs voisins. Les chercheurs supposent que ces bonnes performances sont liées au système français de santé, qui permet aux habitants d'être bien suivis à un coût plus faible que dans de nombreux autres pays.

Marge d'amélioration sur le tabac

Ils font toutefois état de faiblesses spécifiques à la France. Si les principaux cancers restent moins fréquents qu'ailleurs, le pays s'est relativement peu amélioré en la matière lors des dernières décennies. L'étude estime notamment que la France a encore des progrès à faire en matière de réduction du tabagisme, l'une des principales causes de cancer.

Les chercheurs soulignent désormais la nécessité de mener un travail qui prenne en compte la période du Covid. Celui-ci a non seulement causé un nombre important de décès et de maladies, mais les restrictions sanitaires prises en 2020 et 2021 ont aussi contribué à affecter la bonne marche du système de santé.