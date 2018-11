Les ambulanciers se rassemblent à nouveau à Paris

"Une partie du périphérique parisien est encore bloqué mardi 6 novembre. Environ une soixantaine d’ambulanciers ont passé la nuit ici", raconte le journaliste de France 2 Ozlem Unal depuis le périphérique au niveau de la porte de Bercy à Paris mardi matin. La veille, plusieurs centaines d’ambulances avaient déjà manifesté. 700 véhicules ont été recensés par la préfecture de police. L’opération a engendré de nombreux ralentissementspour les automobilistes.

Un ambulancier menace de se suicider

"La situation devient de plus tendue puisqu’un ambulancier menace de se jeter à l’eau. Un bateau de secours est sur la Seine au cas où. Il dit que c’est toute sa vie et que la réforme menace son emploi", relate la journaliste. Pour les policiers, la manifestation ne devrait pas durer et des grues sont déjà installées pour retirer petit à petit les véhicules. Les ambulanciers sont eux déterminés.

