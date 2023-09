Le traitement contre la bronchiolite déjà introuvable en pharmacie, moins de deux semaines après sa sortie

Le gouvernement a commandé 200 000 doses de Beyfortus au laboratoire qui les produit, mais ça n'est visiblement pas suffisant. Les pharmacies ne peuvent pas répondre à toute la demande, et le traitement va être donné en priorité dans les maternités.

Le traitement contre la bronchiolite des bébés victime de son succès : la campagne d'immunisation des nouveau-nés a démarré le 15 septembre et à peine quinze jours plus tard, il est déjà presque impossible de trouver le traitement en pharmacie pour les nourrissons de moins de deux mois.

Le gouvernement a commandé 200 000 doses au laboratoire Sanofi qui fabrique le Beyfortus, mais visiblement, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Dans les maternités, 60 à 80% des parents ont dit oui à l'injection d'une dose de Beyfortus pour leur nouveau-né. En ville, les pharmacies n'arrivent pas à répondre à la demande des parents qui sont venus avec une ordonnance.

Pas de doses pour les enfants de moins de 5 kg

"On devait avoir des livraisons entre trois à six jours et pour l'instant on n'a rien reçu, donc on a pas mal de mamans en attente", explique Claude Péricaud, pharmacienne à Bagneux, qui a fait sa commande il y a une semaine. Elle ajoute que sa pharmacie ne peut pas "honorer du tout les commandes pour les enfants de moins de 5 kg".

Le traitement "s'adresse surtout aux tout nouveau-nés, aux prématurés", précise Claude Péricaud. "C'est maintenant la vaccination, pas quand ils auront un an, les épidémies démarrent à l'automne donc c'est maintenant que les bébés en ont besoin", déplore la pharmacienne.

Pour les bébés de moins de deux mois, qui pèsent moins de 5 kg, il n'y a pas de doses disponibles en pharmacie et il n'y en aura pas puisque, vu le succès du traitement, le gouvernement a décidé de donner la priorité aux maternités. Les parents devront donc attendre que leur enfant pèse au moins de 5 kg pour pouvoir bénéficier de l'autre version du Beyfortus, puisque ces doses-là sont prévues pour les pharmacies.