Le successeur de Didier Raoult à la tête de l'IHU sera désigné à l'été 2022

La succession est ouverte. Les six membres fondateurs de l'IHU Méditerranée Infection et la présidente de l'Institut dirigé par Didier Raoult ont acté vendredi 17 septembre le lancement du recrutement du successeur du professeur. Il sera désigné au plus tard le 30 juin 2022 et prendra son poste "au plus tard le 30 Septembre 2022", selon un communiqué commun des membres fondateurs de l'Institut hospitalier universitaire (IHU) transmis à l'AFP par l'université Aix-Marseille. "Une commission de recrutement sera créée à cet effet et un appel d'offres international sera lancé", précise le communiqué.

Cela laisse l'opportunité à Didier Raoult, retraité depuis le 31 août en tant que professeur d'université-praticien hospitalier, de rester à la tête de l'IHU une année supplémentaire, comme il en avait exprimé le souhait le 10 septembre à la chaîne BFMTV, jusqu'à la désignation de celui ou celle qui lui succèdera. Selon les statuts de l'IHU, consultés par l'AFP, "le directeur est nommé, après avis du conseil d'administration, par le président" de cette instance.

Outre l'AP-HM et l'université Aix-Marseille (AMU), l'Institut de recherche pour le Développement (IRD), l'Établissement français du sang (EFS), l'Institut Mérieux et le Service de santé des armées (SSA) font également partie des membres fondateurs de l'IHU. Promoteur d'un traitement controversé des malades du Covid-19 via une bithérapie associant hydroxychloroquine et azithromycine, Didier Raoult a suscité des crispations dans le monde scientifique comme politique après des propos sur la vaccination.