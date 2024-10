La santé en tête des préoccupations des Français, devant le pouvoir d'achat, selon un sondage

Interrogés sur les "trois sujets qui les préoccupent le plus", 40% des Français sélectionnent "leur santé et celle de leurs proches". S'ensuivent le pouvoir d'achat (34%), la situation économique et financière du pays (28%) et la situation politique (24%). L'immigration arrive sixième (18%).

La santé constitue cette année "le premier sujet de préoccupation des Français", devant le pouvoir d'achat qui était en tête en 2023 ou l'immigration (classée sixième à égalité avec d'autres thématiques), selon un sondage Ipsos pour le CESE, publié mercredi 23 octobre. Interrogés sur les "trois sujets qui les préoccupent le plus", 40% des Français sélectionnent "leur santé et celle de leurs proches" (+3 points par rapport à 2023), et même 42% au sein des catégories socio-professionnelles défavorisées (CSP-), selon l'enquête commandée par le Conseil économique, social et environnemental.

S'ensuivent le pouvoir d'achat (34%, -6 points), la situation économique et financière du pays (28%, +5 points), et la situation politique (24%, non mesurée l'an dernier). L'immigration arrive sixième (18%, constant), à égalité avec l'instabilité géopolitique ou l'avenir du système de retraites. Après deux années d'inflation record, la hausse des prix redevient plus contenue (2%), mais les Français peinent à joindre les deux bouts : 32% déclarent qu'ils parviennent tout juste à répondre à leurs besoins essentiels et 13% n'y parviennent pas.

D'importantes "inégalités"

En termes d'accessibilité aux services publics, un Français sur deux dénonce un difficile accès aux soins, et même 59% parmi les habitants d'agglomérations de moins de 20 000 personnes. Le CESE souligne d'importantes "inégalités", notamment de santé. Plusieurs départements des régions d'Outre-mer, Hauts-de-France, Grand Est et Centre cumulent "une espérance de vie à 60 ans plus faible et un nombre plus élevé d'années vécues en mauvaise santé". Les hommes parmi les 5% les plus aisés vivent 13 ans de plus que les 5% des hommes les plus pauvres, un écart réduit à 8 ans chez les femmes.

Un accès moindre aux services "pèse négativement sur l'attachement à la démocratie", relève le CESE. Ainsi "15% des Français déclarent qu'ils ne seraient pas prêts à défendre la démocratie si elle était en danger", note l'étude, et "plus inquiètant, 23% ne sont pas convaincus qu'il s'agisse du meilleur système politique existant". Parmi les moins attachés à la démocratie, "les jeunes et les personnes défavorisées sont largement surreprésentés", pointe l'enquête. Et "un Français sur deux juge que seul un pouvoir fort et centralisé peut garantir l'ordre et la sécurité (51%)".