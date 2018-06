VIDEO. La myopie, le mal du siècle ?

Une étude britannique révèle que des jeunes européens seraient de plus en plus myopes. Un constat alarmant qui s'accompagne d'une nouvelle encore plus étonnante : Des chercheurs pensent qu'un lien existerait entre niveau d’études et troubles oculaires. Comme beaucoup d'élèves de sa classe préparatoire, Valériane est myope. "Ça s'aggrave parce que je suis beaucoup sur mes livres, j'écris beaucoup, j'ai toujours le nez sur mes cahiers et je suis souvent le nez sur l'ordinateur. Je crois que ça joue".

Mode de vie

En 40 ans, le nombre de myopes a doublé en Europe. L'une des explications serait notre nouveau mode de vie : des études plus longues et l'invasion des écrans.

Loic Guéguen, opticien le constate de plus en plus parmi sa clientèle. "Les jeux sont souvent sur tablette, PC entre autres et j'ai beaucoup de jeunes adultes qui me disent 'je passe toute la journée au boulot sur mon ordinateur'". Par ailleurs nos yeux souffriraient d'un manque de lumière naturelle. Même si la myopie se corrige, elle peut entraîner d'autres troubles de la vue comme la cataracte ou le glaucome et devenir alors un vrai problème de santé publique.