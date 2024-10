La lumière artificielle "peut se révéler une redoutable pollueuse", alerte un membre de l’Académie nationale de médecine

À l'occasion de la 16e édition de l'opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, le médecin Jean-Louis Dufier appelle à suivre le rythme naturel du soleil pour déterminer les heures de lever et coucher et éviter des maladies graves.

La lumière artificielle "peut se révéler une redoutable pollueuse" et provoquer des maladies graves, comme le cancer, particulièrement chez ceux qui ont "un travail de nuit", alerte samedi 12 octobre sur franceinfo Jean-Louis Dufier, ophtalmologue et membre de l’Académie nationale de médecine, coauteur du rapport "Pollution lumineuse et santé publique", publié par l'Académie de médecine. À l’occasion de la 16e édition de l'opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse ce samedi, l’ophtalmologue appelle à "vivre exactement selon le rythme veille-sommeil". Selon lui, pour vivre en bonne santé, "il faut rester calé sur le rythme naturel du soleil".

franceinfo : Pourquoi les lumières artificielles sont-elles nocives pour la santé ?

Jean-Louis Duffer : Contrairement aux autres sources de pollution, la lumière est rarement dénoncée, sans doute parce qu'elle est particulièrement insidieuse. Pourtant, cette bienfaisante lumière, qui a d'ailleurs été divinisée par des Égyptiens, peut se révéler une redoutable pollueuse. Quels sont ses méfaits ? La fatigue, des troubles de l'humeur, une diminution de l'attention, de la vigilance qui peut être source d'ailleurs d'accidents de la voie publique, de la somnolence par manque de sommeil, des perturbations du sommeil…

Pourquoi ces lumières dérèglent-elles notre organisme ?

Tout ça vient du fait que, par de mauvais usages, notre exposition à une lumière artificielle jour et nuit, fait qu’en définitive, nos concitoyens manquent de sommeil, et pas seulement les adultes. La lumière a une interaction avec notre rétine. C’est évidemment par la rétine que se fait le phénomène de la vision. On a dans les cellules rétiniennes des moyens de capter la lumière pour justement entraîner la transformation des photons lumineux en électrons qui vont aller tout le long des voies visuelles jusqu'au cortex occipital pour faire ce phénomène de la vision. Non seulement la lumière permet le phénomène de la vision, mais donne au cerveau l'information du jour et de la nuit. Donc un déficit de sommeil va entraîner une dérégulation du cycle veille-sommeil qui est si important.

Ce dérèglement peut entraîner de graves maladies ?

Dans une étude sur 115 000 infirmières américaines qui ont été suivies pendant dix ans, on a montré une augmentation significative de près de 80% de risque relatif de cancer du sein, lorsqu'il existait au moins trois nuits travaillées par semaine pendant 20 ans. Évidemment, les personnes qui ont un travail de nuit sont particulièrement exposées.

Quel conseil donnez-vous aux Français pour se protéger de la lumière artificielle ?

"Nature est un doux guide", disait Ronsard. Il faut vivre exactement selon le rythme veille-sommeil, c'est-à-dire 9 h de sommeil. En gros, suivre l'arrivée de la nuit vers les 20h-21h et se réveiller vers 7h. Il faut rester calé sur le rythme naturel du soleil.