La Haute autorité de santé favorable au remboursement des implants et prothèses dentaires en cas d'édentement

La Haute autorité de santé (HAS) se prononce en faveur d'un remboursement, pour la population générale, des implants et prothèses dentaires dans les édentements complets ou unitaires. Actuellement, la pose d’implants n’est pas remboursée pour la majorité des patients et reste exceptionnelle.

La Haute autorité de santé entend améliorer "l'accès aux soins" et "garantir une prise en charge complète et optimale de l’édentement". Elle considère que la perte d’une, voire de la totalité des dents, à la suite de déchaussements ou d’infections, constitue "un handicap à la fois fonctionnel, esthétique et social avec des conséquences sur la santé", comme des carences nutritionnelles, par exemple.

"Le nombre de personnes édentées augmente"

"Le nombre de personnes édentées augmente, en raison notamment de l’allongement de l’espérance de vie", explique la HAS dans un communiqué. Elle rappelle que "selon l’Organisation mondiale de la santé, l’édentement complet concernera environ 30% de la population mondiale d’ici 2030". S’il existe aujourd’hui plusieurs solutions thérapeutiques pour le remplacement des dents, l’une des plus utilisées est la prise en charge implanto-prothétique "avec près d’un million d’implants dentaires posés en France en 2023".