La cocaïne explose en France : Damien Mascret met en garde sur les effets de l'addiction

De plus en plus de Français consomment de la cocaïne, selon une étude de l'Observatoire de la drogue. Ces produits peuvent pourtant s'avérer mortels dès la première prise, explique le médecin Damien Mascret sur le plateau du 20H, mercredi 26 juin.

De plus en plus de Français consomment de la cocaïne, selon une étude de l'Observatoire de la drogue. Ces produits peuvent pourtant s'avérer mortels dès la première prise, explique le médecin Damien Mascret sur le plateau du 20H, mercredi 26 juin.

Selon l'Observatoire de la drogue en France, la consommation de cocaïne dans l'Hexagone explose. Un adulte sur dix en a pris au moins une fois dans sa vie, révèle leur dernière étude. Mais contrairement aux apparences, la drogue peut être mortelle dès la première consommation, explique le médecin et journaliste pour France Télévisions, Damien Mascret.

"Une overdose mortelle avec de très faibles doses"

"On voit de plus en plus de nouvelles drogues de synthèse arriver sur le marché", explique le praticien, qui précise que "certaines vont vous donner une overdose mortelle avec de très faibles doses". Et l'addiction est "un piège qu'on ne voit pas venir", ajoute Damien Mascret, car "dès la première prise, le circuit du plaisir va s'activer" dans le cerveau, même temps que "celui de la mémoire". Le plaisir va donc être enregistré par le cerveau, qui viendra peu à peu à bout de "contrôle" activé en premier lieu. Par conséquent, peu à peu, "tous les autres plaisirs disparaissent", conclut le médecin.

Parmi Nos sources :