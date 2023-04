L'infertilité touche une personne sur six dans le monde, alerte un rapport de l'OMS

Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé demande que "des moyens sûrs, efficaces et abordables" soient mis en place pour lutter contre ce "problème sanitaire majeur".

Environ une personne sur six dans le monde souffre d'infertilité, montre un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publié mardi 4 avril. "Et ce, quels que soient leur lieu de vie et les ressources dont elles disposent", souligne le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans la préface du document. Il s'agit, selon l'OMS, d'un "problème sanitaire majeur", qui touche 17,8% de la population adulte des pays riches et 16,5% des pays à revenus faibles et intermédiaires. "Ce rapport, le premier du genre depuis dix ans, est révélateur d'un fait important : l'infertilité ne fait pas de discriminations", met en exergue Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le rapport ne se penche pas sur les causes médicales, environnementales ou autres de l'infertilité, ni sur son évolution au fil du temps, mais donne un premier aperçu de sa prévalence en analysant l'ensemble des études pertinentes de 1990 à 2021. "L'infertilité touche des millions de personnes" et pourtant, relève le directeur de l'OMS, "le sujet est encore peu étudié et les solutions restent insuffisamment financées et sont inaccessibles pour beaucoup en raison des coûts élevés, de la stigmatisation sociale et de la disponibilité limitée".

"La proportion même des personnes touchées montre la nécessité d'élargir l'accès aux soins relatifs à la fertilité et de veiller à ce que cette question ne soit plus mise de côté dans la recherche et les politiques de santé, afin que des moyens sûrs, efficaces et abordables d'atteindre la parentalité soient disponibles pour ceux qui le souhaitent", demande-t-il.