L'IHU de Montpellier lance un appel à Céline Dion, indiquant qu'avec 10 millions d'euros, l'institut pourrait lancer un programme de recherches spécifique sur la maladie de la chanteuse, rapporte ce mercredi France Bleu Hérault.

Dans le documentaire "Je suis : Céline Dion", sorti mardi sur Prime vidéo, la chanteuse parle de sa maladie. La Canadienne de 56 ans se bat depuis des années contre le syndrome de la personne raide (SPR), une maladie auto-immune, sans remède connu, qui provoque douleurs aiguës, difficultés à se mouvoir et spasmes.

L'IHU, l'institut hospitalo-universitaire, de Montpellier lance donc un appel à la chanteuse : "Si quelqu'un aujourd'hui arrive avec 10 millions d'euros en me disant faites-moi un biomédicament, je le fais", affirme le directeur de l'institut hospitalo-universitaire Christian Jorgensen, qui précise toutefois que la réussite n'est pas 100% garantie.

La proposition est donc de financer la recherche. Actuellement les équipes de l'IHU sont "mobilisées à 200% sur trois maladies : le lupus, la polyarthrite et la sclérodermie". Le syndrome de la personne raide ne touche que quelques patients dans le monde : "50 tout au plus en France, c'est un marché qui n'intéresse personne", regrette le professeur qui affirme que l'institut a toutes les compétences nécessaires : "On peut cibler et détruire les cellules immunitaires qui produisent les anticorps qui se retournent contre le corps lui-même. Aujourd'hui on le fait pour traiter la polyarthrite et le lupus, on sait le faire".

Christian Jorgensen a déjà été en contact l'an dernier avec les équipes de la star mais "ça n'a pas donné suite, c'était quand même très compliqué de la faire venir sur Montpellier", explique-t-il. Il ajoute : "Je ne pense pas que Céline Dion elle-même ait eu une proposition concrète comme ça mais peut-être qu'avec la presse ça peut arriver jusqu'à elle".