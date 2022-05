Journée mondiale de l’hypertension : "5 millions" de Français "en souffrent et ne le savent pas", alerte un cardiologue

"Il y a 5 millions" de personnes en France "qui souffrent d'hypertension artérielle et qui ne le savent pas", a alerté mardi 17 mai le professeur Xavier Girerd, cardiologue et président de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. À l'occasion de la journée mondiale de l’hypertension, cette fondation propose des bons d'achat de 100 euros pour inciter les Français à s'autodépister. "C'est une action un peu ludique pour pousser les gens à faire ce geste très simple, explique-t-il. Ne pas soigner l'hypertension artérielle, c'est s'exposer au risque de complications très graves dites cardio-vasculaires."

franceinfo : L'hypertension artérielle est-elle une maladie qu'on ne dépiste pas assez ?

Xavier Girerd : L'hypertension artérielle est la maladie la plus fréquente de la planète. Il y a 10 millions de personnes qui en souffrent en France et, ce matin par exemple, il y a 10 millions de personnes qui vont prendre au moins un médicament pour la soigner. Le problème, c'est qu'il y en a 5 millions qui en souffrent et ne le savent pas. Or, ne pas soigner l'hypertension artérielle, c'est s'exposer au risque de complications très graves dites cardio-vasculaires. La première étant l'accident vasculaire cérébral, la paralysie. Ça vaut vraiment le coup de passer quatre minutes pour dépister sa tension. C'est le slogan que nous avons choisi à la Fondation en charge de l'hypertension artérielle pour cette journée mondiale de l'hypertension.

Pourquoi proposez-vous un autodépistage ?

Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins qui ont le temps de mesurer cette pression artérielle. C'est pour cela qu'on a depuis une vingtaine d'années la possibilité de mesurer soi-même sa tension, de faire ce que l'on appelle un autodépistage. Il nécessite d'avoir un tensiomètre automatique mais c'est très simple de mesurer sa tension. Nous proposons une action qui dure quatre minutes. Je mesure ma tension, je prends la photo de l'écran du tensiomètre automatique. Puis, j'envoie la photo sur une adresse email dédiée : matension@laphoto.net. Je peux ainsi recevoir un bon d'achat de 100 euros. C'est une action un peu ludique pour pousser les gens à faire ce geste très simple. Beaucoup de gens ont peur de mesurer leur tension. Ils ne savent pas trop quoi faire après. On ne fera pas du diagnostic médical avec ce jeu, il faut aller voir son médecin pour pouvoir prendre en charge l'hypertension artérielle.

Faut-il être dans des conditions particulières pour prendre sa tension ?

Il faut éviter de fumer dans la demi-heure qui précède. Le tabac augmente un peu la pression artérielle pendant une demi-heure. Il faut aussi essayer d'être calme et donc ne pas écouter de mauvaises nouvelles à la radio, par exemple.

L'hypertension se soigne-t-elle facilement ?

On a beaucoup de chance de vivre en France parce que nous avons un tissu médical qui permet de soigner l'hypertension de tout le monde. Il y a quand même une action individuelle : il faut prendre tous les matins un médicament pour soigner son hypertension. Cela fait plus de soixante ans que nous avons des médicaments qui sont très connus et très bien évalués. Certains peuvent donner des effets indésirables et beaucoup de gens peuvent ainsi savoir qu'ils sont hypertendus et ne prennent pas leur traitement, par exemple. C'est ce qu'on appelle les problèmes d'observance. Il faut juste motiver les gens et il y en a plus qu'avant. Le Covid-19 nous a aidés parce que finalement, les gens savent aujourd'hui qu'il faut prendre soin de sa santé. Mesurer sa tension, c'est prendre soin de sa santé cardio-vasculaire. Ce n'est pas l'hypertension du stress mais de la maladie des artères liée au vieillissement et au surpoids. Il y a des familles hypertendues de parents à enfants. Si votre père ou votre mère a eu de l'hypertension artérielle avant 50 ans et que vous avez vous-même 30 ou 40 ans, il faut absolument vous dépister. Si vous avez pris du poids récemment, il faut le faire. Il y a des gens qui sont en très bonne forme, qui sont très sportifs et qui sont hypertendus. Ce n'est pas un drame non plus. On vit très bien, on peut faire du sport, on peut travailler avec une hypertension artérielle. Mais si on ne fait rien au bout de dix ans, on risque un accident très grave.