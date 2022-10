Journée des aidants : à seulement 12 ans, un enfant prend soin de son petit frère autiste

À 12 ans, Arthur a déjà l'habitue de devancer les besoins de son petit frère, qui souffre de troubles autistiques. Il épaule sa mère qui, séparée de son conjoint, vit seule avec ses trois enfants. "Moi, j'ai une vie où mon frère est handicapé, donc il y a beaucoup plus de responsabilités", témoigne Arthur, grand frère de Jules. "C'est plus qu'un frère, c'est vrai qu'il m'aide au quotidien, c'est mon bras droit", décrit Aurélia Simonelli, mère d'Arthur, Jules et Rose.

Un enfant qui a grandi plus vite

À 7 ans, Jules s'exprime différemment, par des gestes et des cris que sa famille a appris à déchiffrer. Peu autonome, l'enfant demande une attention de chaque instant. "Quand par exemple il est dans son lit et qu'il est tout seul, je vais le voir et je l'aide", raconte Arthur. Avec ces responsabilités, le garçon a grandi rapidement. "Très jeune, il a pris conscience de la réalité", ajoute sa mère. Le grand frère est heureux des progrès réalisés par Jules, et compte l'aider dans le futur. "Je vois bien qu'il n'a pas l'insouciance que devrait avoir un enfant de son âge", déplore toutefois sa maman.