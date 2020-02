Seuls trois Français sur quatre se lavent tous les jours, selon une enquête

Une étude Ifop relayée par "Le Parisien" révèle quelques points d'hygiène à améliorer au sein de la population française.

Les Français peuvent mieux faire en matière d'hygiène. Seuls trois Français sur quatre "procèdent à une toilette complète tous les jours", d'après une enquête de l'Ifop publiée par Le Parisien, mercredi 26 février. L'hygiène des femmes est meilleure, puisque 81% des femmes se lavent "au moins une fois par jour", contre 71% des hommes, précise le sondage réalisé pour une société nettoyant des logements de victimes du syndrome de Diogène – un trouble qui consiste en "l'absence d'hygiène corporelle et domestique".

D'après cette enquête, 24% des hommes font leur toilette deux fois par semaine, et 5% ne la font qu'une fois par semaine. Quant aux femmes, elles sont 15% à ne se laver que deux fois par semaine, et 4% une fois par semaine. L'étude précise que 63% des personnes interrogées prennent une douche tous les jours, et seuls 6% optent pour un bain.

Se laver les mains plus souvent

En matière d'hygiène des mains, les habitudes des Français présentent encore beaucoup de lacunes : seuls deux hommes sur trois – 68% – se lavent les mains à chaque fois qu'ils vont aux toilettes. 75% des femmes ont cette habitude, mais seules 42% d'entre elles se lavent les mains après avoir pris les transports en commun (encore moins d'hommes – 31% – le font). Se laver les mains après s'être mouché est encore plus rare : seuls 25% des Français le font.

L'hygiène des Français en matière de sous-vêtements est également à revoir. Selon le sondage, 94% des femmes changent de culotte "tous les jours", mais à peine 73% des hommes ont l'habitude de changer quotidiennement de slip ou de caleçon. Ce manque d'hygiène est plus important chez les seniors : seul un homme sur deux de plus de 65 ans change en effet ses sous-vêtements chaque jour.