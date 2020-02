Punaises de lit : lutter contre le fléau

Elles avaient été pratiquement éradiquées en France au milieu du 20e siècle. Et pourtant, les punaises de lit sont de retour. Environ 400 000 sites, logements, hôtels, hôpitaux ou encore cinémas ont été infestés en 2018. Pour lutter contre l'invasion de ces punaises qui empoisonnent la vie de ces foyers, le gouvernement a lancé un plan, vendredi 21 février.

Des démangeaisons plus ou moins supportables

Parmi les habitations victimes de l'invasion de punaises de lit : un appartement strasbourgeois (Bas-Rhin). "On importe le problème chez soi. C'est soit par le mouvement de personnes soit par le travail ou le loisirs, soit par l'achat de meubles, de canapés, d'occasion", indique Frédéric Torrelles, technicien hygiéniste. La punaise sort la nuit et se nourrit de sang. Elle aime à se cacher près de ses proies. Sur la peau, elle laisse des traces, provoque des démangeaisons plus ou moins supportables. Certains traitements chimiques, insecticides et fumigènes peuvent être appliqués par des professionnels.

