Hygiène : la fin des super promotions met en colère la grande distribution et les clients

Article rédigé par N. Boubetra, A. Sylvain, T. Curtet S. Giaume, X. Roman E. Rassat, J. Durand - France 3

Une proposition de loi ambitionne de protéger la rémunération des industriels du secteur de l'hygiène face au marché de la grande distribution, en mettant fin aux promotions sur les produits. Les ristournes seraient plus limitées et plus encadrées.

Pour deux produits achetés, le deuxième à 80%. Les Français s'étaient habitués à ses super promotions sur les produits d'hygiène mais celles-ci pourraient être bientôt terminées. Depuis ce jeudi 16 mars, c'est la douche froide dans certains supermarchés. "On est dans un contexte économique qui est compliqué donc les promotions qui baissent, ce n'est pas normal", déplore une cliente. Ces promotions pourraient bientôt être limitées à 34% comme c'est déjà le cas pour les produits alimentaires.

La fronde de la grande distribution Au lendemain du lancement du panier anti-inflation, cette proposition de loi passe mal auprès de la grande distribution. "Ce projet de loi est vraiment honteux. En plein trimestre anti-inflation organisé avec le gouvernement et les distributeurs, le Parlement décide d'augmenter le prix de toute une série de produits : les couches-culottes, le gel douche, le papier toilette. Tout cela pour augmenter les marges, déjà très élevées, de quelques grands industriels mondiaux", fustige Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Le texte doit encore passer en dernière lecture au Sénat mardi 21 mars puis à l'Assemblée nationale.