Dentifrice : des substances dangereuses ?

C'est le geste quotidien de millions de Français. Mais que sait-on du dentifrice que nous mettons tous les jours sur notre brosse à dents ? L'association Agir pour l'environnement lance un pavé dans la marre avec une étude qui montre la présence fréquente de dioxyde de titane dans la patte. Sur 408 dentifrices testés, 2 sur 3 contiennent ce colorant, même les biologiques. Et dans les dentifrices pour enfants, la moitié en contiennent aussi. Parfois, ce sont des nanoparticules non indiquées sur l'emballage. Pourtant, une réglementation européenne en oblige l'affichage, car elles pénètrent plus facilement dans l'organisme. Certains consommateurs se sentent floués et dénoncent une "tromperie sur la marchandise".

En mai dernier, ce colorant était déjà sur la sellette pour sa présence dans notre alimentation. Il devrait disparaitre de nos assiettes en avril prochain, mais aujourd'hui les associations militent pour que l'interdiction soit étendue à tous les produits que l'on ingurgite.

