Conso : des conseils pour conserver efficacement vos produits cosmétiques

Une première question se pose lors de l'achat d'un produit cosmétique : combien de temps peut-on les conserver ? "Quand le produit a une durée d’utilisation de moins de trente mois, c'est simple, le fabricant a l’obligation d’indiquer sa date de péremption. En revanche, quand le produit peut être utilisé plus de trente mois, là, on se réfère à la période après ouverture. Vous savez, c’est ce petit symbole en forme de pot ouvert accompagné d’une durée : 3 mois, 6 mois. Alors quand vous l'ouvrez, n’hésitez pas à inscrire la date au stylo sur le pot pour vous en rappeler", explique Dorothée Lachaud, journaliste à France Télévisions.

Garder ses produits dans une chambre aérée

Mais justement, pour les conserver encore plus longtemps, ne faudrait-il pas les garder au frais ? "On conseille de laisser vos crèmes à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. Le meilleur endroit n’est donc pas forcément la salle de bain, mais une chambre aérée. La plupart des produits sont conçus pour être maintenus à température ambiante, donc pas besoin de les mettre au frigo sauf si vous fabriquez vos cosmétiques vous-mêmes. Pour éviter qu’ils ne tournent, petit conseil : privilégiez les crèmes en flacon pompe comme celui-ci plutôt qu’en pot, ils limitent l’apparition de bactéries. ", ajoute la journaliste de France Télévisions.