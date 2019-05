VIDEO. Sexisme à l'hôpital : "Je lui disais non, mais il n'avait pas l'air de comprendre", témoigne une étudiante en médecine

Avec toute sa famille dans le milieu médical, Julia a contracté le virus de la médecine dès son plus jeune âge. Etudiante en sixième année, elle prépare le concours de l'internat. Mais écœurée par l'ambiance sexiste qui a gâché ses stages à l'hôpital public, elle sait déjà qu'elle n'y travaillera pas. Elle témoigne pour "Complément d'enquête".

"Le 'casse-croûte', c'était moi"

"Premier stage, bam", raconte Julia. Elle a suivi un collègue interne pour "une urgence" jusqu'à un bureau, "et là il y a un chef. Le chef dit : 'Ah, ça va ? T'as ramené le casse-croûte...' Le 'casse-croûte', c'était moi..." Avec trois frères, Julia a l'habitude de "se faire charrier". "Mais quand c'est tous les jours, tous les matins, à chaque visite, c'est pas normal, estime-t-elle. Il y a tout le temps ce genre d'ambiance malsaine."

"Ça te tenterait qu'on fasse un plan à trois ?"

Autre stage, autre chef de service, nouvelle humiliation. La jeune externe fait partie de l'équipe soignante lors d'une visite à un patient. Au moment de sortir de la chambre, selon elle, le chef de service lui propose devant tout le monde un "plan à trois" avec l'infirmière. "Et après, il rigole... ajoute Julia. Il a fini par me dire à la fin que s'il avait le bon diagnostic, j'allais finir à genoux pour lui faire une turlute." Par peur de représailles, elle ne s'est pas plainte à la hiérarchie.

"Il me tient par les épaules, et il essaie de m'embrasser"

Dernier épisode, le plus grave, avec un chirurgien professeur qui l'a fait venir dans son bureau. "Il arrive face à moi, il me tient par les épaules, et là, il essaie de m'embrasser", raconte Julia, qui s'enfuit en courant. Elle cesse ensuite d'aller à son stage pendant une semaine. Après cette scène, poursuit-elle, "il a continué à me demander mon numéro au-dessus du lit des patients...". Des comportements qu'elle apparenterait à du harcèlement sexuel ? "Je dirais oui, répond la jeune femme. Parce que je lui disais non, mais il n'avait pas l'air de comprendre."

Extrait de "Balance ta blouse", un reportage à voir dans "Complément d'enquête" le 23 mai 2019.