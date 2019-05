VIDEO. Sexisme à l'hôpital : deux ans après #MeToo, "Complément d'enquête" est allé prendre le pouls de la Timone, à Marseille

Deux ans après le début des mouvements #MeToo et "Balance ton porc", où en est le sexisme en blouse blanche ? "Complément d'enquête" a posé ses caméras au sein de l'AP-HM, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille. Avec ses 15 000 agents, c'est le troisième CHU de France. L'hôpital de la Timone est son paquebot amiral.

Au service de cardiologie, le Dr Alizée Porto est la seule femme à Marseille qui occupe un poste de chirurgienne. Il y a deux ans, elle a brisé un tabou en dressant un état des lieux des violences sexuelles subies par les internes. Les conclusions ont fait l'effet d'une bombe : 10% se sont déclarées victimes de harcèlement sexuel, et 90% ont subi au moins une fois des remarques sexistes.

"Balance ton porc", un sujet de plaisanteries

Ce genre de remarques, la jeune chirurgienne a pris conscience qu'elle en essuyait régulièrement... et qu'elle en riait. Mais depuis cette enquête, le Dr Porto a banni les blagues sexistes du bloc opératoire, un lieu traditionnellement propice aux grivoiseries.

Les mouvements #MeToo et "Balance ton porc" auraient-ils aidé l'hôpital à faire sa mue ? "Complément d'enquête" est allé demander leur avis aux jeunes infirmières. Le comportement des médecins à leur égard a-t-il changé ? "Non, justement, ils se servaient de ça pour en rire encore plus", révèle l'une d'elles. Les réflexions du genre "Sortez les vieilles, je prends que les jeunes avec moi, etc." continuent. Selon elles, "pour que ça s'arrête, il faut montrer son caractère". Certaines de leurs collègues subissent toujours ce genre de harcèlement, affirment-elles.

Extrait de "Balance ta blouse", un reportage à voir dans "Complément d'enquête" le 23 mai 2019.