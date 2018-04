VIDEO. "On est en sous-effectif. Ça devient une usine à humains" : Linda, infirmière en grève à l'hôpital de Toulon

"On ne peut plus prendre le temps avec nos patients", affirme cette infirmière en grève depuis fin février avec ses collègues de l’hôpital de Toulon. Linda vit son métier comme une "vraie passion". Et c’est pour cela qu’elle le défend aujourd’hui. "Pour nos patients !" dit-elle… Extrait du magazine "19h le dimanche" du 29 avril.