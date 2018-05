Urgences débordées : les cliniques pourraient être une solution

Les urgences des hôpitaux publics souffrent. Souvent, les patients attendent des heures avant d'être soignés. Pourtant, les urgences des cliniques privées, elles, seraient loin d'être saturées. Ces dernières proposent même d'accueillir deux fois plus de malades. "On peut accueillir du monde. On est là, nos équipes sont en place. On pourrait soulager grandement l'hôpital", explique Lamine Gharbi, le président de la Fédération de l'Hospitalisation Privée.

Les urgences privées sont-elles sous-utilisées ? Y a-t-il une contrepartie derrière cette offre généreuse ? En France, 130 cliniques et hôpitaux privés disposent de services d'urgence. D'après une étude officielle, on passe en moyenne 1h45 dans les urgences privées contre 3h dans les urgences publiques. Il n'y a pas de différence de tarifs dans les deux types de structures, car tout est remboursé par la Sécurité sociale et la complémentaire santé. La Fédération de l'Hospitalisation Privée affirme qu'elle pourrait accueillir beaucoup plus de patients. Le gouvernement a engagé une mission de réflexion. Le rapport doit être publié au mois de juin.

