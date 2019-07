Un bébé décède à l\'hôpital de Strasbourg, sa mère porte plainte

La fillette d'un an souffrait d’un problème cardiaque. Une enquête pour tenter d’établir d’éventuels manquements dans sa prise en charge est en cours.

Le bébé d’un an décédé à l’hôpital de Strasbourg fin juin a-t-il été victime d’un défaut de prise en charge ? C’est ce que va tenter de savoir la justice, saisie par sa mère le 10 juillet.

Ce que l’on sait de l’affaire

Le 27 juin, la mère de la fillette constate que le cœur du bébé bat "anormalement vite". Elle appelle alors le 18. Au téléphone, on lui dit de se rendre à l'hôpital d'Altkirch. Mais l’établissement, qui n’a pas de pédiatre, lui conseille de se rendre à Mulhouse.

À la sortie d'Altkirch, le bébé commence à vomir. Sa mère appelle le Samu. Une ambulance arrive après "20-25 minutes", sans médecin à bord, d’après elle.

Une fois aux urgences pédiatriques de Mulhouse, la fillette attend "une demi-heure" avant d’être examinée. On lui diagnostique "un problème d'asthme et une petite crise de vomissements". Les pédiatres lui prescrivent un médicament qui semble l’apaiser. Mais son état finit par se dégrader, et le bébé est transféré en hélicoptère au CHU de Strasbourg. Il meurt dans la soirée.

"Une suspicion de myocardite d'évolution foudroyante"

La plainte de la mère est actuellement traitée par le parquet de Mulhouse. Mais les enquêteurs n’ont pour le moment que très peu d’informations sur le décès de la petite fille, selon l’avocat de la mère. D’après lui, un médecin "aurait évoqué une suspicion de myocardite d'évolution foudroyante".

Réagissant à l’affaire, la procureure de la République à Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, a expliqué que l’enfant n'avait pas été pris en charge à Altkirch car "l'établissement n'a pas de service pédiatrie". "Tout le monde va être entendu pour comprendre le déroulement de cette histoire", a-t-elle ajouté.