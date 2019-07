Strasbourg : une mère porte plainte après le décès de son enfant à l'hôpital

Une mère a déposé plainte, mercredi 10 juillet, après le décès de sa fillette de un an à l'hôpital de Strasbourg, le 27 juin dernier, après être passée par deux autres hôpitaux. Elle estime que sa fillette n'a pas été prise en charge assez rapidement.

La mère d'une fillette de un an, décédée le 27 juin à l'hôpital de Strasbourg (Bas-Rhin) après un problème cardiaque, a déposé plainte le 10 juillet dernier. Une enquête est en cours sur d'éventuels manquements dans la prise en charge de l'enfant, a appris France Bleu Alsace.

Le 27 juin dernier, constatant que le coeur de sa fille battait "anormalement vite", la mère a appelé le 18. Daoulati Soufou confie à France Bleu que le médecin au téléphone lui a dit de se rendre à l'hôpital d'Altkirch (Haut-Rhin). "Mais en arrivant aux urgences, ils ont refusé d'examiner mon bébé, explique-t-elle. Je leur ai dit 'c'est quand même un bébé !'. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille à Mulhouse en pédiatrie. J'y suis allée avec l'ambulance. On m'a laissée avec mon bébé dans la salle d'attente pendant 25 minutes".

La plainte traitée par le parquet de Mulhouse

En quelques heures, la situation de l'enfant se dégrade. "J'étais en panique, j'étais en pleurs", se souvient sa mère. La petite fille est décédée après avoir été transférée au CHU de Strasbourg. "Je ne sais pas pourquoi ils ont mis si longtemps à la transférer vers Strasbourg", poursuit Daoulati Soufou.

La plainte est traitée par le parquet de Mulhouse et l'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Mulhouse. La procureure ajoute que "tous les intervenants seront entendus pour comprendre le déroulement de cette affaire et déterminer s'il y a eu ou non dysfonctionnement dans la prise en charge de l'enfant".