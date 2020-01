Solidarité : elles tricotent des vêtements adaptés aux bébés prématurés

Bien au chaud contre sa mère, le petit Tom reçoit la visite des Mamies tricoteuses à l'hôpital. Le bébé est né prématurément en décembre. Grâce au travail des bénévoles de l'association, le petit Tom est habillé avec des vêtements à sa taille.

"Les bonnets et les chaussons pour éviter les déperditions de chaleur"

En 2019, l'association des mamies tricoteuses a confectionné près de 2 000 pièces. "Bonnets et chaussons pour les grands prématurés. Parce qu'ils sont nus (...) on leur met les bonnets et les chaussons pour éviter les déperditions de chaleur", explique Mauricette Hennevin, la créatrice des Mamies tricoteuses de Marly. L'initiative permet de répondre aux besoins spécifiques du service de néonatologie de l'hôpital de Valenciennes dans le Nord. C'est un geste solidaire pour réchauffer les bébés et leurs familles. Les vêtements de très petite taille ont été pensés de A à Z. C'est à Marly (Nord) que les mamies tricoteuses enchaînent les créations.

