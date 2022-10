Saturation des hôpitaux : l'appel à l'aide des pédiatres

FRANCEINFO

A-Ch. Roth, C. de Chassey

Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, plus de 4 000 pédiatres ont dénoncé un manque de moyens pour prendre en charge les patients, en pleine épidémie de bronchiolite.

Anna, 18 jours, a été admise aux urgences pédiatriques du CHU de Lille (Nord). Elle souffre de bronchiolite. Mais Anna va devoir être transférée vers un autre hôpital, faute de place. Alors que le pic de l'épidémie de bronchiolite n'est pas atteint, le service est déjà saturé. Avec un manque de personnel, de lits et une dégradation des conditions d'accueil, la situation va au-delà de la bronchiolite. C'est ce que dénoncent plus de 4 000 pédiatres dans une lettre ouverte adressée au président de la République, Emmanuel Macron.



Le ministre de la Santé demande aux parents de ne pas surcharger les urgences

"Les dirigeants actuels et passés ont fermé les yeux sur l'abandon de l'hôpital public et des services de pédiatrie. Ils sont désormais responsables des conséquences sur la santé des enfants", alertent-ils dans la lettre. À Poissy (Yvelines), l'accueil des urgences pédiatriques est filtré, car il n'y a pas suffisamment de médecins. Seuls les patients pris en charge par le Samu sont admis. Dans les médias, le ministre de la Santé, François Braun, demande aux parents de ne pas surcharger les urgences et d'appeler le 15 avant de se déplacer.