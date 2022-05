Santé : une clinique des nounours répare les doudous à Lille

À Lille (Nord), des étudiants en médecine ont décidé de mettre en place et développer un hôpital pour les doudous. Les enfants y viennent pour faire soigner leurs nounours. Cela permet de dédramatiser le milieu médical. Pour ausculter leurs doudous, les enfants peuvent compter sur "les nounoursologues". Les étudiants en médecine peuvent faire découvrir leur univers aux enfants. "Ils se retrouvent eux-mêmes acteurs de la prise en charge de leur doudou", explique la coprésidente de l’hôpital des nounours.

Des vocations naissent

Dans le bloc opératoire, il faut endormir les doudous pour leur ouvrir le ventre. En expliquant et en dédramatisant, "les nounoursologues" permettent aux enfants de se prendre au jeu. En plus des doudous, les futurs médecins peuvent s’aider de poupées pour explorer le corps humain. Les enfants sont conquis. Ils sont d’ailleurs un certain nombre à vouloir devenir médecin.