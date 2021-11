Santé : un robot pour faciliter l'hospitalisation des jeunes enfants

Grâce à une tablette tactile et un robot, les enfants hospitalisés peuvent continuer de communiquer et participer à la vie de famille à distance, depuis leur chambre d'hôpital.

Gabin, âgé de 6 ans et hospitalisé à l'hôpital Purpan de Toulouse (Haute-Garonne), peut communiquer avec ses proches grâce à un robot qu'il contrôle à l'aide d'une tablette tactile. Un moyen idéal de rester connecté avec sa famille et de participer à la vie familiale, même en étant à une centaine de kilomètres de son domicile. "C'est l'enfant qui est acteur et qui fait le choix, à ce moment-là, d'allumer son robot", explique Victorine Laumond, psychologue clinicienne.

Moins isolé

Avec une présence alternée à l'hôpital de ses parents, Gabin peut garder le contact avec son domicile grâce au robot Buddy. Une initiative qui semble convaincre sa mère, présente à l'hôpital. "À six ans, un robot, ça les fait un peu rêver, et ça permet de garder le lien avec la maison", déclare Julie Dagy. Le fait de mieux vivre son hospitalisation aiderait au succès de la guérison, d'après les explications du Dr Cécile Boulanger, pédiatre au service hémato-oncologie pédiatrique.