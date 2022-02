Santé : près de deux Français sur trois considèrent que l'hôpital public est dans "une mauvaise situation", selon notre sondage

Les Français sont attachés à leur système de santé, mais ils sont inquiets pour l'hôpital. C'est ce que révèle un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions*, publié jeudi 3 février. A la question "Diriez-vous que la situation de l'hôpital public aujourd'hui en France est... ?", 65% des sondés répondent qu'elle est "mauvaise". Parmi eux, 18% la jugent même "très mauvaise". A l'inverse, parmi les sondés jugeant "bonne" la situation de l'hôpital public (35%), seulement 5% d'entre eux la qualifient de "très bonne".

En élargissant au "système de santé" dans une question qui mentionne les "qualité des soins, accès aux soins, niveaux de remboursements", l'avis des personnes interrogées est cette fois majoritairement positif : 56% des sondés jugent la situation du système de santé "bonne" et 12% considèrent même qu'elle est "très bonne". "Ce résultat montre l'attachement des Français au système de santé, commente Pierre Latrille, auteur de l'étude pour l'institut Ipsos. Le système de santé est plutôt bien perçu, parce qu'il permet d'avoir des soins de qualité et à des prix accessibles."

Comment expliquer le décalage entre les résultats aux questions relatives à l'hôpital et au système de soin en général ? "L'hôpital est le point noir dans la perception du système de santé, notamment après deux ans de pandémie", pointe Pierre Latrille. Une impression corroborée par un autre résultat de cette étude. Interrogés sur "les priorités pour l'augmentation du budget de la santé", les répondants favorisent le recrutement du personnel soignant (60%), puis une meilleure rémunération des soignants (49%) et la création de davantage de lits dans les hôpitaux (39%). Le meilleur remboursement des soins et des médicaments n'arrive qu'en quatrième position (19%).

Peu de confiance dans les candidats à la présidentielle

A quelques semaines du premier tour de la présidentielle, les sondés ont aussi été interrogés sur leur degré de confiance en huit candidats à l'élection "en matière de santé". "Sans surprise, ils n'ont pas confiance", observe Pierre Latrille. Seuls 35% des sondés ont confiance en Emmanuel Macron (LREM), qui arrive en tête, devant Valérie Pécresse (LR, 32%) et Marine Le Pen (RN, 30%). Yannick Jadot (20%) Eric Zemmour (20%) et Anne Hidalgo (17%) sont les trois candidats dans lesquels les Français ont le moins confiance dans ce domaine.

Toutefois, tous les candidats n'ont pas encore publié leur programme, "donc les personnes interrogées ne savent pas forcément quoi penser", remarque Pierre Latrille, qui souligne la bonne performance d'Emmanuel Macron. "Après deux ans de gestion de la pandémie, c'est plutôt une bonne chose pour lui qu'il ait un tel taux de confiance." Avant de nuancer : "Cela veut dire qu'il y a quand même deux tiers qui ne savent pas quoi en penser ou n'ont pas confiance en lui."

* Méthodologie : étude réalisée selon la méthode des quotas à partir d'un questionnaire en ligne. 989 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées, le 28 janvier 2022. Pour cette étude, Ipsos-Sopra Steria affiche un intervalle de confiance de 95%.