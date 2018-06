Santé : nouvelle négligence aux urgences ?

Il s'appelait Johan et avait 29 ans. Il est décédé brutalement d'une fissure de l'artère rénale et sa famille est aujourd'hui dévastée par sa disparition. "La tristesse oui parce que ça ne me ramènera jamais mon fils, mais la colère parce qu'il devrait être là mon fils. Il devrait être vivant", lance à France 3 le père de Johan, Roger Laversane. En déplacement professionnel le 1er juin dernier, le jeune homme est pris d'un malaise. D'abord emmené aux urgences de Roissy, il est ensuite transféré sur ordonnance au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois.

Vers un dépôt de plainte

Problème : selon sa famille, Johan aurait été négligé par les équipes soignantes. "Ils n'ont pas fait l'échographie abdominale et rénale qui était demandée par le médecin urgentiste de Roissy. Et puis, on ne s'occupe pas de lui pendant quatre heures. On lui fait une prise de sang alors qu'il se plaint. Il a mal dans le dos. C'est inadmissible", raconte Roger Laversane. Après avoir quitté l'hôpital, le jeune homme connait de nouvelles douleurs, il décèdera un peu plus de 24 heures plus tard. La direction du CHI d'Aulnay assure que le cas de Johan n'a pas été sous-estimé. De son côté, la famille a chargé un avocat de réaliser une demande d'expertise et souhaite porter plainte.

Le JT

Les autres sujets du JT