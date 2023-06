Santé : le succès des urgences privées

À Nancy (Meurthe-et-Moselle), un centre de soins non programmés permet de désengorger les urgences hospitalières. Les patients consultent sans rendez-vous pour des urgences non vitales.

Des services d'urgences submergés par des dizaines de malades, des heures d'attente avant d'être pris en charge, et des déserts médicaux toujours plus vastes, avec de moins en moins de médecins traitants. Le casse-tête de l'accès aux soins en France va-t-il trouver sa solution avec les nouveaux centres de soins non programmés ? À Nancy (Meurthe-et-Moselle), un centre a ouvert il y a dix ans, sept jours sur sept de 8 heures à 20 heures. Les patients consultent sans rendez-vous pour des urgences non vitales.



Les soignants fonctionnent en binôme

Avec 130 patients par jour, pour une grippe, une entorse ou une plaie ouverte, le centre contribue à désengorger les urgences hospitalières. La partie administrative est assurée à l'accueil par les cinq secrétaires salariées. Pour assurer une prise en charge rapide et efficace, les soignants fonctionnent en binôme. Le médecin occulte et prescrit les soins, son infirmière prend le relais, alors que le docteur est déjà auprès d'un autre patient. Plusieurs ouvertures de centres de soins non programmés sont prévues dans les mois à venir.