Santé : l'augmentation du nombre d'agressions contre les soignants inquiète

Après la mort de l'infirmière du CHU de Reims, dans la Marne, lundi 22 mai, et alors que les agressions sont en hausse, François Braun, ministre de la Santé, a annoncé que des mesures seraient prises concernant la sécurité des soignants.

Un matin, une médecin a eu la peur de sa vie : deux jeunes femmes s'introduisent dans son cabinet et réclament une prise en charge psychologique. La généraliste demande une prise en charge plus adaptée. "La fille m'a sauté dessus et a commencé à m'étrangler", explique-t-elle. Une agression physique qui l'a marquée. "On est là pour aider les autres, et se sentir agressée est insupportable", poursuit-elle. Son histoire est loin d'être un cas isolé. En 2022, 1 244 actes de violence ont été signalés par les médecins, soit 23 % de plus qu'en 2021. La violence touche particulièrement les hôpitaux.

Des réunions à venir pour discuter du problème

À l'échelle nationale, 19 328 soignants ont été agressés. Face à la hausse des violences, certains hôpitaux ont pris des mesures, avec des caméras ou des agents de sécurité en plus. Une protection maximale mais pas absolue, selon le président de la Fédération hospitalière de France. Certains proposent même des formations avec le GIGN. Le ministre de la Santé, François Braun, va réunir des professionnels de santé pour apporter des garanties à la sécurité des soignants.