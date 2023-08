Santé : épuisées, des infirmières quittent les hôpitaux et se reconvertissent

Selon une récente étude, une infirmière sur deux quitterait l’hôpital public au bout de dix ans. C’est notamment le cas d’Angélique Bulle. Après cinq ans aux urgences, elle s’est installée en libéral. Rencontre.

Durant des années, des patients se sont déplacés pour qu’une infirmière puisse les soigner. Désormais, c’est à leur domicile qu’Angélique Bulle les retrouve. Une nouvelle vie dans le secteur libéral, avec moins de pression pour cette soignante, qui a exercé pendant cinq ans aux urgences hospitalières. "Je travaille beaucoup moins de jours par mois. Ça me permet de dégager du temps pour ma vie de famille", témoigne la jeune femme. La course contre la montre à l’hôpital, elle en a longtemps souffert.



Un quotidien apaisé

Si les urgences ont été pendant longtemps une deuxième famille, le manque de personnel et de matériel pendant la crise du Covid l’ont décidé à jeter l’éponge. "Je me sentais démunie", se souvient Angélique Bulle. En parallèle de son activité d’infirmière libérale, elle vient d’ouvrir son cabinet, où elle accompagne les familles avant et après la grossesse. Elle prend le temps, loin du travail à la chaîne des urgences. "J’avais besoin d’accompagner en douceur", assure celle qui gagne moins bien sa vie, mais a un quotidien plus apaisé.