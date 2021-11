Santé : au CHU de Bordeaux, une nouvelle organisation pour faire face à la bronchiolite

Depuis quatre semaines, la bronchiolite sévit dans l'Hexagone chez les plus petits. À Bordeaux, un poste médical avancé est désormais déployé à l'extérieur de l'hôpital des enfants pour gérer au mieux la situation.

Depuis trois semaines, le service des urgences pédiatriques du CHU de Bordeaux (Gironde) enregistre jusqu'à 190 passages par jour, soit une augmentation de près de 50%, avec une majorité d'enfants présentant des troubles respiratoires. "Sur les pics à 190, on a eu six heures d'attente", confie le Dr. Brigitte Llanas, responsable du pôle pédiatrique du CHU.

Éviter les contaminations

Pour éviter les contaminations croisées, un box de consultation a été installé à l'entrée des urgences. Il sera réservé aux enfants "qui ne présenteront pas de signe de gravité", précise le Dr. Marion Bailhache, responsable des urgences pédiatriques du CHU, "pour leur permettre de ne pas rester trop longtemps en salle d'attente". Ce dispositif vise à anticiper l'afflux des patients atteints de bronchiolite. L'épidémie "arrive un petit peu plus tôt que les années précédentes" et est "un petit peu plus forte", constate le Pr. Olivier Brissaud, responsable de la réanimation pédiatrique.