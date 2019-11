Plan d'urgence pour l'hôpital : comment le gouvernement va-t-il financer les mesures annoncées ?

1,5 milliard d'euros, ce rallongement budgétaire fait partie des mesures annoncées, mercredi 20 septembre, par Édouard Philippe pour l'hôpital. Comment financer ce plan ? "Nous avons pu obtenir quelques précisions auprès de Bercy concernant la première année : avec 300 millions d'euros de budget supplémentaire pour les hôpitaux, ce sera une nouvelle dépense pour l'État. Il n'y aura pas d'économie pour la financer, en clair, c'est du déficit en plus", explique le journaliste Viktor Frédéric.

Une reprise de dette qui ne pèse pas sur les comptes publics

Pour les années suivantes, 500 et 700 millions d'euros seront débloqués. Cependant, pour l'instant, aucune information n'a été donnée sur le financement de ces rallongements budgétaires de 2021 et 2022. L'État s'engage également à reprendre un tiers de la dette des hôpitaux, ce qui correspond à 10 milliards d'euros sur trois ans. "Cette dette ne pèsera pas plus sur les comptes publics qu'aujourd'hui, car l'endettement des hôpitaux est déjà pris en compte par l'Union européenne dans ses calculs", précise Viktor Frédéric.

Le JT

Les autres sujets du JT